Tirol: Hat jugendliches Alter zur Tat beigetragen?

So traurig es ist – wenn eine Frau in Österreich ermordet wird, erfolgt dies meist nach demselben Schema: Der Täter ist so gut wie immer der Partner oder Ex-Partner. Die Frau wollte sich so gut wie immer trennen oder hat sich bereits getrennt. Doch lässt Gerichtspsychiater Reinhard Haller zum Mord der 17-Jährigen mit anschließendem Selbstmord des mutmaßlichen 18-jährigen Täters aufhorchen: „Das ist kein klassischer Femizid.“ In diesem Alter seien die Emotionen besonders stark, zum Beispiel, wenn man das erste Mal richtig verliebt sei. Das trage dazu bei, dass es zu solchen Tragödien kommen kann.