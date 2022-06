Geld vom Steuerzahler gibt’s nicht nur in der Not

Nur ein kleiner Ausschnitt des Geldsegens vom Land

Doch sind diese Beträge nur ein kleiner Ausschnitt jener Geldströme, die Jahr für Jahr in Teil- und Vorfeldorganisationen von Parteien sowie in parteinahe Vereine fließen. Wie gesagt, praktisch von selbst und ohne Nachweis von Finanzproblemen und anderen Pandemienöten. Und das, obwohl die Parteienfinanzierung an sich in Oberösterreich eh schon üppig ist: 19,3 Millionen € werden für 2020 als „Beiträge an für im Landtag vertretene politische Parteien“ ausgewiesen