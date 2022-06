Wie aus „Frau Wolle“ die Flohmarkt-Fee wurde

Seit das Hochwasser im Juli 2021 große Schäden an der alten Kartause angerichtet hat, ist Angelika Ziegler unermüdlich im Einsatz. Ihr Ziel: Helfen, wo andere wegschauen. Mit viel Liebe veranstaltet sie im Kloster aus dem 13. Jahrhundert einen Flohmarkt, dessen Reinerlös in die Revitalisierung fließt. Grund genug für Pfarrkirchenrat Erwin Stöcklhuber, sie als unsere „Poldi der Woche“ zu nominieren. Einst war die 63-Jährige im Stift Melk als Fremdenführerin tätig, danach als „Frau Wolle“ in der ganzen Stadt bekannt. Ihre Handwerksstücke sind, neben vielen anderen Schätzen, beim Flohmarkt zu finden. Und zwar jeden Sonntag nach der heiligen Messe sowie an Freitagen von 14.30 bis 18 Uhr.