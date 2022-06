Bahnt sich nun der Grazer Königstransfer an?

„Wir haben Michi Liendl ein für uns bestmögliches Angebot unterbreitet. Jetzt liegt der Ball beim Spieler“, sagte GAK-Obmann Rene Ziesler der „Krone“ vorige Woche in einem Interview. Eine endgültige Entscheidung wurde damals für die nächsten Tage angekündigt. Am Donnerstag Vormittag verlautbarte der GAK in sozialen Netzwerken in einer doch vielsagenden Nachricht, dass es Neuigkeiten gibt. Die Fans spekulieren und diskutieren bereits heftig. Kommt es nun zur Rückkehr von Michi Liendl nach Graz, wo er auch wohnt? Man darf gespannt sein, was die „Rotjacken“ vermelden werden...