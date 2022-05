Das plant der GAK jetzt nach Platz sieben

das Stadion-Thema: Wie oft schon erwähnt, jeder wünscht sich ein Stadion in Rot. Wir fordern aber kein neues Stadion! Mit den Gegebenheiten in Liebenau sind wir froh, wir finden gute Verhältnisse vor. Die derzeitige weltpolitische Lage, die Pandemie oder auch die generelle wirtschaftliche Situation machen es zusätzlich schwierig. Sollte es aber so weit sein, haben wir eine Idee in der Schublade und werden damit hervorkommen. Was aber in Zukunft passiert, wird eine spannende Angelegenheit. Das Wichtigste für uns ist, den Verein gesund weiterzuentwickeln und festigen.