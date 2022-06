Gesamtes Bundesgebiet leuchtet nun grün-gelb

In Österreich herrscht nur noch geringes Covid-Risiko - das sagt zumindest die Corona-Ampel. Denn sämtliche Bundesländer werden am Donnerstag auf grün-gelb geschaltet. In der Vorwoche waren nur Niederösterreich, die Steiermark und Vorarlberg in dieser Farbmischung gelandet. Nunmehr verbesserten sich auch die übrigen Bundesländer.