Nach One-Night-Stands Abtreibungen vorgetäuscht

„Habe Panik vor dieser Frau“

Eines der Opfer wurde von ihr aufgefordert, sich an den Kosten zu beteiligen, zwei boten es ihr an, und dem vierten war es so ziemlich egal, wie es den Anschein macht. Die ersten drei stellten Nachforschungen an und wollten etwa mit dem Arzt reden. Schlussendlich überwies niemand Geld. Einen finanziellen Schaden hat also keiner der Männer erlitten, einer aber einen psychischen: „Ich habe Panik vor dieser Frau!“, erklärt er und deutet an, er sei von ihr „vergewaltigt“, zumindest aber überredet worden.