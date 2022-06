Warum die Kreislaufwirtschaft einen Boost bekommt

Grün und im Kreis laufend, so soll sie sein, die Zukunft der heimischen Wirtschaft. Um der sogenannten Kreislaufwirtschaft einen Schub zu geben, wurde nun der Leistungsverbund „Circle economy Vorarlberg“ gegründet. Das neue Netzwerk soll Unternehmern in Sachen grüne Transformation beratend zur Seite stehen, wie Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP) am Dienstag erklärte.