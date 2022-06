Fahrlehrer erlitt bei Verkehrsunfall Verletzungen

Auffällige Fahrweisen



Ebenfalls am 31. Mai gingen den Beamten zwei Drogenlenker aufgrund einer auffälligen Fahrweise ins Netz. In Zell am See erwischten sie einen 43-Jährigen, bei dem der Suchtmitteltest positiv auf THC, AMP und MDMA verlief. Auf der Westautobahn Höhe Salzburg-Nord schlug der Drogentest bei einem 31-jährigen Kärntner auf THC an. Beiden wurde die Lenkberechtigung vorläufig abgenommen, zudem erhielten sie eine Anzeige.