„Feuerwehr muss das Rad nicht immer neu erfinden“

Noch selbst im Einsatz

Wird er gewählt, wäre er der erste Oberösterreicher an der ÖBFV-Spitze. Derzeit fungiert Franz Humer von der FF Wels als Vizepräsident. Trotz seiner Funktionen ist Mayer auch regelmäßig bei der FF Schwanenstadt aktiv. „Zuletzt war ich am vergangen Freitag im Einsatz. Durch Übungen und Einsätze verliert man nicht so leicht die Erdung.“