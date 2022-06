Pongauer Kraftlackel mit Sensations-Rekord

Der Pongauer Kraftlackel hat alle Wurfdisziplinen (Kugel, Speer, Hammer) am Radar. „Aber im Diskuswurf ist er am stärksten. Da sehe ich viel Potenzial, weil er technisch noch nicht fertig ausgebildet ist. Von zehn Würfen gehen derzeit zwei richtig weit“, betont Grössinger. Zu Pfingsten darf Rohrmoser bei einem Nachwuchsmeeting in Schwechat internationale Konkurrenz-Luft schnuppern. Ehe im Juli die EM wartet. „Mal schauen, wie das ist. Ich freue mich schon.“