Krebskranke müssen ebenfalls ausweichen

Doch nicht nur werdende Mütter sind von dem Personalengpass direkt betroffen, auch Krebspatientinnen müssen auf ein anderes Spital ausweichen. Denn: Aufgrund des Personalmangels ist auch die Neuaufnahme von gynäkologischen Krebspatientinnen auf unbestimmte Zeit nicht möglich. Hier liegt es nun in der Hand der zuweisenden Ärzte, wo die Patientin behandelt wird. Möglich sind das Landesspital, die Barmherzigen Brüder aber auch die Uniklinik Innsbruck. Die Entnahme von Gewebeproben aus der weiblichen Brust sind aber weiterhin in Schwarzach möglich. Wie lang die Situation noch so angespannt bleibt, ist ungewiss. Die Suche nach ärztlichem Personal läuft auf Hochtouren.