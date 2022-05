Aufbau für Salzburger Dult wie früher

Einzigartiges und Traditionelles auf der Dult

Schon am Wochenende konnten Salzburger erste Blicke auf das 55 Meter hohe Riesenrad werfen, das besonders gut vom Stadtteil Itzling aus zu sehen ist. Während einzigartige Attraktionen, wie der Freifallturm oder das Riesenrad, Adrenalin-Junkies in schwindelerregende Höhen befördern, lädt die Dult aber auch zu traditionellen Fahrgeschäften wie dem Autodrom von Thomas und Walter Gschwandtner ein. „Ich bin seit 1974 auf der Dult. Also so lange, wie es die Dult schon auf dem Messegelände gibt. Zuvor hat das schon unser Vater gemacht“, sagt Dult–Urgestein Thomas Gschwandtner. Auch Fahrgeschäftsleiter Siegfried Kaiser Junior aus Deutschland freut sich Gäste in seinem „Rio Rapido“ begrüßen zu dürfen. „Da wird man richtig nass“, lacht Kaiser.