Heimwerken kommt auch jetzt nicht aus der Mode

Die Fläche ist bereits planiert, Fundamente sind sichtbar, Baumaschinen und Arbeiter im Einsatz: Unmittelbar neben der aktuellen Zentrale errichtet Bauhaus in der Oberfeldstraße in Wels seinen neuen Firmensitz, an dem die Fäden des Österreich-Geschäfts zusammenlaufen werden. Rund zehn Millionen Euro werden investiert, dabei wird Platz für 100 Arbeitsplätze geschaffen.