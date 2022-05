Erfolg am „Holzweg“ mit neu-alten Öko-Kraftwerken

Neue Kraftwerke, neue Technik

„Wir recyceln viel von den Holzresten, die sonst niemand mehr benötigen kann“, heißt es. Auch das Holzkraftwerk Rastenfeld ist wieder in Betrieb gegangen, in Altweitra wird das im Oktober der Fall sein. Im Herbst sollen dann auch die Holzgaskraftwerke in Groß Gerungs und Perg starten. An denen wird derzeit noch gebaut.