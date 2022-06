40 Jahre Tote Hosen: „Stillstand ist kein Ziel“

„Krone“: Campino - 2022 feiern die Toten Hosen ihren 40. Geburtstag. Was macht ihr denn anders oder besser als andere, die nicht so lange überlebt haben?

Campino: Vielleicht haben wir auf dem langen Weg einfach nur alle anderen Freunde verloren und müssen miteinander auskommen. (lacht) Wenn der Begriff nicht so hochtrabend wäre, würde ich von Schicksal sprechen. Der Mensch hat eine Intuition, warum er sich mit einem anderen zusammentut. Wie beim Bund der Ehe kann man aber nicht wissen, wie lange so eine Partnerschaft gutgeht. Manche Leute lösen sich nach drei Jahren voneinander, andere bleiben ein Leben lang zusammen. Es hat wahnsinnig viel mit Glück zu tun, aber hier und da haben wir die Weichen selbst gestellt. So hatte es für uns zum Beispiel immer Priorität, eher einen guten Freund als einen guten Musiker in die Band zu holen. Als Trini Trimpop, unser erster Schlagzeuger, die Band verließ, suchten wir lange nach einem Nachfolger. Es gab einen hochbegabten Jungen vom Konservatorium namens Jakob, der unglaublich gut Schlagzeug spielen konnte, aber charakterlich nicht so ganz in die Gruppe passte. Er saß mit seinem edlen Radfahreranzug hinter dem Kit und erzählte jedem, wie viel Zoll seine Snare hätte. Der konnte gar nicht aus seiner Haut raus, aber wir erkannten, so einer hatte nichts mit der Welt der Toten Hosen zu tun.