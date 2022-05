Anwältin klärt auf: Haftung bei Bergunfällen

Was es zu beachten gilt

Bei Bergunfällen sind viele unterschiedliche Konstellationen denkbar, so etwa Unfälle, bei denen das Unfallopfer eine andere Person in Anspruch nimmt (z.B. wegen der Verletzung von Schutz- und Sorgfaltspflichten) oder etwa Unfälle, bei denen sich das Unfallopfer auf einen mangelhaften Zustand eines Weges im Sinne von § 1319a ABGB stützt (z.B. wegen schwerer Mängel bei der Absicherung). Bei Vorliegen eines Vertragsverhältnisses (z.B. bei Benützung gegen Entgelt) kommt gegebenenfalls auch eine Haftung aus Vertrag in Betracht.