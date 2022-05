Fans in chinesischer Fußball-Liga wieder erlaubt

Für das Eröffnungsspiel der chinesischen Super League (CSL) sind trotz der strengen Corona-Maßnahmen erstmals Fußballfans im Stadion zugelassen. Wie die Nachrichtenagentur Xinhua am Samstag berichtete, soll der Saisonauftakt am 3. Juni stattfinden - Pandemie-bedingt rund drei Monate später als ursprünglich geplant. Zur genauen Anzahl an erlaubten Zuschauern gibt es bisher keine Angaben.