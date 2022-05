Streit mit Pfefferspray und Hammer ausgetragen

Zur Rauferei zwischen den drei Männern kam es um 15.20 Uhr in einem Supermarkt in Hellmonsödt. Ein 48-jähriger Syrer und sein 19-jähriger Sohn aus Schenkenfelden trafen im Geschäft auf einen 37-jährigen syrischen Bekannten aus Zwettl an der Rodl. In der Vergangenheit war es zwischen den beiden Älteren bereits zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Der 37-Jährige beleidigte nun wieder einmal den 48-Jährigen aus und verpasst ihm auch noch eine Ohrfeige. Der Sohn wollte seinem Vater zur Hilfe eilen und wurde ebenfalls vom 37-Jährigen geschlagen.