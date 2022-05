„Der Ralf will bei der EM etwas erreichen“

Auf die Zusammenarbeit mit Österreichs neuem Teamchef Ralf Rangnick freut sich Gregoritsch bereits: „Ich kenn den Ralf schon seit 2004, als wir bei Arsene Wenger und Arsenal hospitiert haben. Wir sind immer in Kontakt geblieben. Wir alle werden sehr von seinem Fachverstand profitieren. So wie Salzburg, wo er alles revolutioniert hat bis hin zur medizinischen Abteilung.“ Eins ist für Gregoritsch fix: „Der Ralf will bei der EM in Deutschland etwas erreichen.“