Trotz Listerien-Verdacht weiter Fleisch verkauft

Da an Arbeitsgeräten in dem fleischverarbeitenden Betrieb in Schwarzautal Listerien festgestellt worden waren, wurde er bereits vor einigen Tagen von der Bezirkshauptmannschaft Leibnitz behördlich geschlossen. Der Verkauf der Waren wurde wegen Gefahr im Verzug untersagt und die Polizei erhielt den Auftrag, die behördlichen Maßnahmen zu überwachen.