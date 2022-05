Den steirischen Bauern brechen die Kunden weg

Ein Drittel weniger Kunden

Zumindest ein Drittel weniger Kunden - so seine Einschätzung - würden die bäuerlichen Direktvermarkter seit Monaten verzeichnen, was auch die steirische Landwirtschaftskammer bestätigt: „Wir registrieren bereits seit Ostern sinkende Absätze. Gerade in unsicheren Zeiten sparen die Kunden offenbar“, meint Sprecherin Rosemarie Wilhelm.