Chaos an Tankstellen ++ Nein zur Maske?

An ungarischen Tankstellen gehen österreichische Fahrzeugbesitzer leer aus. Es kommt zum Chaos an den Zapfsäulen. Und: FPÖ-Wien-Chef Dominik Nepp will keine Maskenpflicht mehr in öffentlichen Verkehrsmitteln. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am Freitag, den 27. Mai, mit Carsten-Pieter Zimmermann.