Mit zwölf Jahren bereits eine versierte Imkerin

Valerie passt so gar nicht ins Klischee eines Imkers: Honorige ältere Herren mit Hang zum Eigenbrötlertum. Ein Klischee, das so ohnedies nicht mehr stimmt. Immer mehr Frauen sind in der Szene aktiv. Immer mehr Jüngere. Doch in der Altergruppe „14 minus“ sind Imker rar. „Eine genaue Statistik gibt es nicht“, erläutert Rosi Fellner, Landesreferentin für Jugendarbeit im Tiroler Imkerverband. „Der typische Jungimker kommt – so wie Valerie – in der Familie mit dem Hobby in Berührung.“