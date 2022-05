Fabio Ingolitsch wird neuer Trainer von Liefering

Der aus Bischofshofen stammende Ingolitsch erarbeitete sich im Eiltempo den Ruf als Trainer-Talent, in seiner sechsten Saison beim Club will er nun mit Liefering „den eingeschlagenen Weg in unserer Philosophie konsequent weitergehen“. Der Sportliche Leiter Bernhard Seonbuchner bemerkte: „Als U18-Trainer hat er die Spieler sowie das Team in überzeugender Manier weiterentwickelt und es darüber hinaus jeweils auf Platz 1 geführt.“