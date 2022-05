Brucker Friseursalon stand komplett in Flammen

Rauch drang unter der Tür vom Nebenraum in den Friseursalon am Minoritenplatz in Bruck an der Mur ein. Als der Besitzer die Tür öffnete, schlugen ihm schon die Flammen entgegen. Er alarmierte umgehend die Feuerwehr, die wenig später eintrafen. Um 18.30 Uhr am Dienstag war der Brand im Erdgeschoß des Gebäudes aus noch unerfindlichen Gründen ausgebrochen.