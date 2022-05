Kärnten Sommerbergbahnen starten in die Saison

„Trotz aller Herausforderungen und Unsicherheiten seit Frühjahr 2020 haben die Kärntner Sommerbergbahnen auch 2020 und 2021 viel in die Qualität, ins Service und in die Erlebnisattraktionen am Berg investiert“, strich Fachgruppenobmann Kapeller-Hopfgartner bei der Pressekonferenz das große Engagement seiner Kollegen hervor. Auf der Gerlitzen Alpe wurde beispielsweise ein neuer, aber extrem anspruchsvoller Mountainbike-Singletrail errichtet. Am Goldeck kann man den ganzen Sommer über Sonnenaufgangsfahrten buchen und am Nassfeld wurde ein neues umfassendes Wandertouren-Angebot mit 15 verschiedenen Strecken eingeführt.