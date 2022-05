Pentz-Abgang schon fix? Vater dementiert!

Pentz stand bislang 156 Mal im Kasten der Violetten. Als ein möglicher Nachfolger wurde zuletzt Heinz Lindner ins Spiel gebracht. Der ÖFB-Goalie soll nach der Verpflichtung von Marwin Hitz aus Dortmund in der neuen Saison nicht mehr erste Wahl beim FC Basel sein, was eine Rückkehr an den Verteilerkreis erleichtern könnte.