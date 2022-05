Corona-Spritze schon bald auch für Kleinkinder?

Biontech plant die Zulassung seines Corona-Impfstoffes für Kleinkinder. „Wir gehen davon aus, dass wir den Einreichungsprozess für die Notfallzulassung in den USA noch in dieser Woche abschließen können“, sagte Biontech-Chef Ugur Sahin am Montag. Einreichungen bei der EU-Arzneimittelbehörde EMA und anderen Behörden weltweit sollen in den kommenden Wochen folgen. Bisher ist der Impfstoff in der EU und den USA nur zum Einsatz bei Kindern ab fünf Jahren freigegeben.