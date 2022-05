Pacult muss auch sein Trainerteam umbauen!

Barcelona wartet! Eine kleine „violette“ Abordnung wird die Saisonabschluss-Party ab morgen in Spanien feiern. Müde von einer überragenden, aber eben knochenharten Saison – in der am Ende für die Top-Sensation die letzten Körner fehlten: In der Tabelle ab Minute 75 schloss man als Letzter ab. „Aber die Mentalität der Jungs war großartig. Und mein Trainer des Jahres ist Peter Pacult“, lächelt Boss Harry Gärtner.