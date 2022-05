Fernanda Brandao zeigt Body 6 Wochen nach Geburt

Seit sechs Wochen genießt Fernanda Brandao ihre neue Rolle als Mama. Die Sängerin der Band Hot Banditoz gab jetzt aber auf Instagram auch zu, dass sich ihr Body in der Schwangerschaft verändert hat. Auf Instagram veröffentlichte die 39-Jährige nun drei Fotos, in denen sie in knapper und bauchfreier Sportkleidung vor der Kamera posiert. „Das bin ich, sechs Wochen nach der Geburt meiner Tochter“, schrieb die Sängerin und Tänzerin dazu. „Ohne Filter, ohne Bearbeitung, aber vorteilhaft geposed.“