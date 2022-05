Protest gegen zu strenge Besucher-Regeln im Spital

Ein gesundes Mittelmaß finden!

FPÖ-Politiker Raml denkt aber auch an andere Probleme in den Zeiten vor der Pandemie: „Auf der anderen Seite erinnern wir uns an die Vor-Corona-Zeiten zurück, wo regelmäßig vor allem von Migranten regelrechte Besucherscharen die Krankenzimmer geflutet haben, insbesondere auf den Geburtenstationen. Dies war für viele Patientinnen und Patienten eine Zumutung. Ich bin überzeugt, ein gesundes Mittelmaß ist überfällig! Ich appelliere an die Spitalsträger, mehrere Besucher pro Tag zuzulassen, bei gleichzeitiger Beachtung des Patientenwohls.“