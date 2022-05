Die „Krone“ auf den Spuren von Philipp Lienhart

Samstag steht der Verteidiger mit Freiburg vorseinem bisher größten Spiel - dem Cupfinale gegen Leipzig in Berlin. Seine fußballerischen Anfänge hatte Philipp auf der Stadtsportanlage in Lilienfeld. Der erste Trainer war Papa Franz. Der einstige Mittelfeld-Regisseur des SC Lilienfeld erinnert sich: „Es waren viele Kinder. Da ging es noch nicht um Positionsspiel, sondern um Bewegung.“ Als Zehnjähriger absolvierte Philipp ein Didi-Constantini-Trainingscamp in der Südstadt. Sie hätten ihn am liebsten gleich dort behalten.