Eine Sprache, die die ganze Welt versteht

Gestohlen hat er sein Talent nicht, war doch schon sein Vater der führende Landschaftsfotograf und anno dazumal für die meisten Ansichtskarten des Landes verantwortlich. Werner absolvierte bei ihm seine Ausbildung, erkannte aber schnell, dass „meine Sprache in der ganzen Welt verstanden wird“. Entsprechend reise- und experimentierfreudig gestaltete sich sein Leben und seine Arbeit. 1980 machte er sich in Bregenz selbstständig. Der „kommerziellen Fotografie“ verweigerte er sich keineswegs, allerdings hoben sich seine Arbeiten in puncto Ästhetik doch merklich von der Konkurrenz ab - und das sprach sich schnell herum. „Ich bin in erster Linie Fotograf und nicht Künstler. Das Wort Kunst wird ohnehin viel zu leichtfertig verwendet“, so der Mann, dessen Bilder übrigens auch im Louvre und im Museum Leopold zu sehen sind.