Unerfahrene Kletterer aus Wildem Kaiser geborgen

Einsatz für die Besatzung des Polizeihubschraubers am Freitagabend am Wilden Kaiser in Tirol: Vier übermüdete Bergsteiger hatten den Notruf gewählt, um vor Einbruch der Dunkelheit geborgen zu werden. Die deutsche Gruppe hatte sich bei der Tour auf die Ellmauer Halt wohl überschätzt.