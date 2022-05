Großglockner: „Adlersruhe“ erhält neue Bergstation

In den vergangenen Jahren wurden bereits 650.000 Euro in die Errichtung sechs neuer Stützen investiert. Weitere 330.000 Euro muss der Österreichische Alpenklub (ÖAK) in die Erneuerung der Bergstation und den Umbau der Talstation stecken. Finanzielle Unterstützung von 100.000 Euro sicherten die Länder Kärnten, Tirol und Salzburg sowie die Großglockner Hochalpenstraßen AG zu. Der Rest ist durch Eigenmittel des Alpenklubs gedeckt.