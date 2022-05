Wie aus einem Stückchen Holz ein Schuh wird

Weidenholz für den Fuß

Zuerst wird das Weidenholz, das aus den Donauauen kommt, gekürzt und danach in Ziegelform geschnitten. Die Sohlenrohlinge erhalten Trennschnitte, in die Kautschuk gegossen wird, um sie biegsam zu machen. Das qualitativ hochwertige Leder für den Schuhoberteil wird seit Jahrzehnten in Italien besorgt. Sandro Piroutz: „Das Leder wird zuerst in Bosnien bearbeitet und dann bei uns in die endgültige Form gebracht.“ Die neue Herbstkollektion wartet übrigens bereits in den Regalen. Gerhard und Daniela Piroutz: „Schuhe sind unsere Mission. Es liegt uns am Herzen, Komfort, Qualität und Nachhaltigkeit zu vereinen.“ Im Juli lädt die Familie zu einem Jubiläumsverkauf auf dem Betriebsgelände.