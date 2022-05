Landespolitik will Erhöhung der Familienbeihilfe

Die FPÖ brachte einen Antrag auf die Schaffung eines jährlichen Teuerungsausgleichs im Sozialausschuss des Landtags ein – dem alle Parteien zustimmten. Am Donnerstag folgt der offizielle Beschluss. Konkret sieht der Ausgleich vor, dass die Familienbeihilfe ab sofort jedes Jahr automatisch an die jeweilige Inflationsrate angepasst wird. Das Konzept hat sich in der Vergangenheit bereits bewährt. Den letzten Ausgleich gab es unter türkis-blauer Bundesregierung im Jahr 2018. Zwischen den Jahren 2003 und 2014 ist die Beihilfe gar nicht erhöht worden. Geht man vom Jahr 2000 aus, müsste die Beihilfe laut FPÖ-Berechnungen heute sogar um 40 Prozent höher sein, als sie tatsächlich ist.