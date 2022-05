Experten sehen weiter einen leichten Abwärtstrend

Die Zwei-Wochen-Prognose für die Auslastung der Spitäler zeigt ebenfalls ein leichtes Minus an. Am vergangenen Mittwoch waren die Modellrechner davon ausgegangen, dass die Covid-Infektionszahlen im Verlauf der Woche am wahrscheinlichsten (im Mittelwert) stabil bleiben - und das bei einer Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner von rund 400 Fällen, möglicherweise bis in den Sommer hinein. Am Dienstag lag der Wert nun bei rund 320.