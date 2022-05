Ohne Stress: So wecken Sie Ihr Kind sanft auf

Das Aufstehen muss also schon am Vorabend vorbereitet sein. Man spart sich damit am nöchsten Tag einiges an Zeit und Nerven. Das heißt: Die Kleider des Kindes gehören rausgesucht und zwar gemäß der Wettervorhersage. Wenn die Schultasche bereits eingepackt ist und der Sandwich für den Tag schon gekühlt, hat man meistens nichts falschgemacht.