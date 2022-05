Tankgutscheine & wichtige Erkenntnisse gewinnen

Accident Hero kümmert sich ab Ihrem Anruf um alles, was rund um den Blechschaden nötig und wichtig ist. Und zwar in Ihrem Sinn. So raten etwa große Automobilclubs, bloß nicht an Ort und Stelle mit der gegnerischen Versicherung zu verhandeln oder sich gar zu „einigen“. Diese Verhandlungen können Sie mit dem besten Gewissen Accident Hero überlassen. Die haben Fachleute für sowas. Eigentlich für alles. Plus künstliche Intelligenz.