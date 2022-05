Pamphlete-Schauer bei Regenbogenparade

„Jeder wird so geboren und darf so sein, wie er ist.“

Trotzdem ermahnt sie das Trio zum Nachdenken: „Jeder wird so geboren und darf so sein, wie er ist.“ Auch wenn der Vorfall vor dem Wiener Landesgericht strafrechtlich mit Freispruch endete, steht den Angeklagten noch ein Prozess im Bezirksgericht bevor - wegen Sachbeschädigung am Rathaus-Gerüst.