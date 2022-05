Memory Box als Gedächtnis für 71 Tote von Parndorf

Box in Realgröße

Mit dieser Tragödie, die auf erschütternde Weise aufzeigte, welche Risiken Flüchtlinge auf ihrem Weg nach Österreich eingehen und wie skrupellos die Menschenschmuggler vorgehen, setzte sich auch der prominente Künstler Michael Kos auseinander. Mit seiner Installation „Memory Box 71“ baute er den Transportraum des Lastautos, in dem die 71 Menschen den Erstickungstod fanden, in seinen originalen Größenverhältnissen nach. Durch diese anschaulichen Realmaße des Laderaums und die Vornamen der Opfer soll Betrachtern die Dramatik der damaligen Geschehnisse vermittelt werden. Dienstagabend wird die „Memory Box 71“ im Gedächtnis an die bei Parndorf aufgefundenen Toten an das Land Burgenland übergeben. Diese kann dann ab morgen im Kulturzentrum Eisenstadt kostenlos besichtigt werden.