Linzer Uni-Klinik führt für Kinder die Triage ein

Das Wort „Triage“ ist in der Covid-Pandemie sehr negativ besetzt, ging es doch in Hochphasen dabei darum zu entscheiden, für wen sich ein Intensivbett noch „auszahlt“ und für wen nicht mehr. Trotzdem nennt die Linzer Universitätsklinik KUK da Reihungssystem, das sie jetzt in ihrer Kinder-Notfallambulanz einführt, „Manchester Triage System“, kurz, MTS, weil das eben der standardisierte Begriff für diese Reihung nach Dringlichkeit ist. „Es geht darum, auch bei Kindern die Ersteinschätzung zu standardisieren und die Versorgung noch besser auf die Dringlichkeit abzustimmen“, heißt es vom MedCampus IV in Linz.