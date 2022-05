Jenbach: Heftiger E-Bike-Crash endet mit Operation

Schock für eine Familie am Sonntagnachmittag in Jenbach! Die Gruppe, bestehend aus vier Erwachsenen und einem Kleinkind, war mit ihren E-Bikes auf den Radweg von Schwaz in Richtung Wiesing unterwegs. Beim Jenbacher Tennisplatz wollte eine 27-Jährige, die mit ihrem E-Bike-Anhänger unterwegs war, ihre 53-jährige Schwiegermutter überholen. Im Anhänger schlief ihr Kind.