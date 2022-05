Tumult durch Fußball-Fans im Umfeld des OÖ-Derbys

Etwa 100 Fußballanhänger befanden sich am Samstag in einem Regionalzug kurz vor dem Rieder Bahnhof. Der Großteil davon war auf dem Weg zum Bundesliga-Fußballspiel im Rieder Stadion. Als einige der Fans am Bahndamm eine rund 40 Personen umfassende Gruppe von Anhängern der gegnerischen Mannschaft erblickte, betätigte ein noch Unbekannter die Notbremse. Die meisten Insassen verließen unmittelbar danach den Zug - es entwickelte sich eine Massenschlägerei der beiden verfeindeten Fangruppen.