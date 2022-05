Millioneninvestition in Spa und Genuss-Werkstatt

Das Aufsperren nach dem großen Corona-Lockdown im Vorjahr begann für Karl und Nikola Reiter in Bad Tatzmannsdorf mit einem großen Knall - im wahrsten Sinne des Wortes. „Der Saunabereich ist abgebrannt“, schildert das Hotelierehepaar. Doch es wären nicht die Reiters, hätten sie das Feuer nicht als Chance für einen Neubeginn gesehen. Und so wurde um drei Millionen Euro ein neues Spa eröffnet, weitere zwei Millionen fließen in eine Schau-Genusswerkstatt.