Kater „Balou“ wurde mit Schrot niedergeschossen

„Am Montagabend ist ,Balou‘ heim gekommen und hat sich gleich niedergelegt. Da ist uns noch gar nichts aufgefallen. Aber am Dienstag früh hat er sich kaum mehr bewegt, war sichtlich krank. Wir sind mit ihm in die Welser Tierklinik. Dort hat sich beim Röntgen herausgestellt, dass er im Bauch Schrotkugeln hatte. Eine war nur einen Zentimeter weit von seinem Herzen entfernt stecken geblieben. Der eine hintere Lauf war ganz zerschossen“, sagt Katzenbesitzer Alexander Sch.: „Der Tierarzt hat ,Balou‘ in künstlichen Tiefschlaf gelegt und später operiert.“