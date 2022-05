Neueste Trends statt „Lüt im alto Häß“

Die ausgelassene Stimmung brach auch bei der Afterparty, bei der Miss Delicious ihr Können am Mischpult unter Beweis stellte, nicht ab. Bevor im November beim traditionellen Martinimarkt wieder die Menschen in alter Kleidung („alto häß“) im Mittelpunkt stehen, sind noch zahlreiche Feste und Aktivitäten auf dem Marktplatz geplant - etwa die Jazzseminar Night am 23. Juni oder der Dornbirner Herbst am 30. September.