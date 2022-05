Osttirol: Frontal-Crash forderte zwei Verletzte

Fataler Unfall auf der Kalser Landesstraße L26 in Kals am Großglockner im Tiroler Bezirk Lienz am Freitagnachmittag! Zwei Pkw kollidierten frontal, weil einer der Lenker (51) vermutlich alkoholisiert war. Er wurde schwer, die Beifahrerin (54) des anderen Autos hingegen leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.